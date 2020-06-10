ما هو وضع الإقامة المنتهية للوافدين قبل وبعد أول مارس 2020

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

اتخذت حكومة الإمارات، مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا خاصةً في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية.

ومن أهم هذه القرارات التي اتخذا مجلس الوزراء، اعتبار إقامة الوافدين، سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020.

فيما تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.

وبالنسبة لمخالفي الإقامة قبل أول مارس 2020، سواء من حَمَلة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين، يمكنهم الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كل الغرامات المترتبة عليهم، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو كانوا من فئة المقيمين، متى بادروا بمغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتباراً من 18 مايو الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 18 أغسطس الماضي علماً بأن مكرمة رئيس الدولة تتضمن الإعفاء من الغرامات المترتبة على المستفيد منها، سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.

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