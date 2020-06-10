بلدية دبي تنفي احتواء علكة الطاقة "Drive Gum" على الكحول

نفت بلدية دبي صحة الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والذي يفيد بأن علكة الطاقة "Drive Gum" تحتوي على الكحول بنسبٍ مرتفعة، واكدت أن المنتج مسجل لديها ومطابق للمواصفات المعتمدة، وخالٍ من أي مواد كحولية.

#بلدية_دبي تنفي صحة الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ويفيد بأن علكة الطاقة "Drive Gum" تحتوي على الكحول بنسبٍ مرتفعة، وتؤكّد أن المنتج مسجل لديها ومطابق للمواصفات المعتمدة، وخالٍ من أي مواد كحولية. #الجميع_مسؤول#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/3VT8ZgcKvp — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 10, 2020

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