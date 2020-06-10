بلدية دبي تنفي احتواء علكة الطاقة "Drive Gum" على الكحول

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نفت بلدية دبي صحة الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والذي يفيد بأن علكة الطاقة "Drive Gum" تحتوي على الكحول بنسبٍ مرتفعة، واكدت أن المنتج مسجل لديها ومطابق للمواصفات المعتمدة، وخالٍ من أي مواد كحولية.

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