المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواصلات

اقترح ذوو طلبة بمدارس خاصة في دبي تعويضهم عن جزء من رسوم مواصلات الطلبة للعام الجاري، التي لم يتم الاستفادة منها بسبب الظروف الراهنة وتحويل الدراسة عن بُعد، وذلك بخصم تلك المبالغ من رسوم الحافلات المدرسية للعام المقبل، لاسيما أن تلك الرسوم تمثل جزءاً من الأعباء المالية لمصروفات العام الدراسي.

صعوبة

اشتكى متعاملون مع بنوك وطنية صعوبة التواصل الهاتفي عبر أنظمة الرد بالمساعد الافتراضي الآلي، إضافة إلى طول خطوات المكالمة، مطالبين بتسهيل إجراءات التواصل الهاتفي مع البنك بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

سجائر

اشتكى ساكن في بناية الوزان بمنطقة القليعة في الشارقة، قيام بعض السكان بتدخين السجائر وإلقائها من النوافذ الخاصة بهم في الشارع، ما يسهم في تشويه واجهة البناية وانتشار أعقاب السجائر على الأرض.

دعاية

فوجئ مقيم في أبوظبي، أخيراً، بمندوب مطعم بيتزا يطرق باب منزله للترويج لقائمة مأكولاته، فطلب منه مغادرة البناية فوراً، حرصاً على سلامة سكانها، مقترحاً فرض عقوبة على الشركات التي ترسل مندوبيها إلى المنازل، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا».

مخالفون

تفاعل متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر أسماء وصور المخالفين للإجراءات الاحترازية في الدولة أخيراً، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب عدم ذكر جنسيات بعض المخالفين والاكتفاء بأنها عربية، في حين نشرت جنسية الإماراتيين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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