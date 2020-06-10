ضاحي خلفان يطالب باستمرار حظر الشيشة ومحاربة «التبغ»

المصدر: محمد فودة - دبي

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الفريق ضاحي خلفان، أهمية التحذير الذي وجهته منظمة الصحة العالمية قبل أيام، من مخاطر تدخين الشيشة ومنتجات التبغ لارتباطها بفيروس كورونا ونقل العدوى، مطالباً باستمرار حظرها في هذا الوقت العصيب.

وقال خلفان إن جمعية توعية ورعاية الأحداث بدأت تسلط الضوء على خطر هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1993، حينما طالب مجلس إدارتها بتوجيه رسائل إلى مديري البلديات والجهات المعنية في الدولة، لمنع تدخينها في الأماكن العامة والمقاهي.

وأوضح خلفان أن تلك النداءات حظيت بكل تقدير من المسؤولين آنذاك، ولاقت صدى كبيراً في المجتمع الإماراتي، وأتت بنتائج إيجابية تمثلت بقيام البلديات بإصدار قرارات في عدد من إمارات الدولة، بمنع تدخين الشيشة في المقاهي، والأماكن العامة.

وأكد ضرورة استمرار محاربة هذه الظاهرة، خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه العالم لوباء كورونا، الذي ينتشر بسرعة عبر وسائل شتى، من ضمنها الشيشة، وغيرها من منتجات التبغ المختلفة.

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