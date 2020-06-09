"زينة" أصغر طفلة إماراتية تعود إلى أرض الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

تستمر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عمليات إجلاء مواطني دولة الإمارات، وتسهيل كل الإجراءات اللازمة لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين، وذلك بالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والجهات المعنية كافة في الدولة.



وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول، حرص ومتابعة قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسير العمل على أكمل وجه، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى الدولة.



وأشار إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وكل الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، لمراقبة تطورات الأوضاع، ولإجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم بأمان وسلامة.



وعلى الرغم من تعليق الرحلات الجوية التجارية في الفترة الماضية، لمنع تداعيات انتشار فيروس كورونا، قامت سفارة الدولة في الكويت، وبمتابعة حثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتنسيق المتواصل لمركز العمليات في الوزارة مع الجهات المختصة، بإعادة أصغر طفلة إماراتية من دولة الكويت إلى أرض الوطن، وذلك عن طريق إصدار جواز طوارئ للطفلة "زينة"، ابنة الدكتور عبدالله الأميري، والتي ولدت في شهر أبريل 2020.



وقال سفير الدولة لدى دولة الكويت، صقر ناصر الريسي: نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة، على تعاونها غير المحدود والمثمر مع السفارة، من أجل تسهيل إجراءات عودة الطفلة زينة، بالإضافة إلى 33 شخصاً من مواطني الدولة وأقربائهم.



والبداية كانت في يوليو 2019، حينما ذهب الطبيب عبدالله الأميري إلى الولايات المتحدة الأميركية لقبوله بسنة الامتياز في برنامج مستشفى كليفلاند، تاركاً زوجته وطفله زايد في دولة الكويت مع ذويها بسبب ظروف وساعات العمل الطويلة.



وقرر أن يكرس وقته للعمل بجد إلى حين موعد ولادة طفلته زينة، ليتمكن من قضاء أطول وقت ممكن مع عائلته عند رجوعه إلى البلاد. لكن في مارس 2020، ومع بداية جائحة كورونا عاد الطبيب إلى دولة الإمارات بسبب الأوضاع الراهنة، وانضم إلى الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس، وقرر استكمال سنة الامتياز في إمارة أبوظبي.



وفي هذا الصدد، قال الطبيب عبدالله الأميري: "بعد طول صبر، وفراق دام 10 أشهر، بفضل الله وجهود وزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في الكويتن تم تسهيل كل الإجراءات لإصدار جواز طوارئ لطفلتي زينة، وترتيب رحلة عودة عائلتي إلى أرض الوطن. وتم تزويدي بشهادة لمن يهمه الأمر، لتسهيل عملية استخراج شهادة ميلاد صادرة من الدولة حتى يتسنى لي استخراج الأوراق الثبوتية من بطاقة هوية وجواز سفر".



الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقدم خدمة إصدار جواز الطوارئ، من خلال بعثات دولة الإمارات في الخارج، للمواليد الجدد، أو في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي، والتي تمكن مواطني الدولة من العودة إلى أرض الوطن. ويمكن تقديم الطلب على الموقع الإلكترونيwww.mofaic.gov.ae ، أو التطبيق الذكي UAEMOFAIC.

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