مقترح برلماني بنشر "قُبب هوائية" للقيام بدور مراكز الشباب في المناطق النائية

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

دعت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، وزارة الدولة لشؤون الشباب، إلى العمل على زيادة عدد مراكز الشباب على مستوى الدولة، لاستثمار الطاقات الشبابية وحماية هذه الفئة من ممارسة عادات خطيرة مثل تزويد السيارات والتفحيط والتسابق العشوائي بها في الشوارع الرئيسة، وكذلك اللجوء إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تجعلهم صيداً سهل الاستقطاب من قبل كيانات وجهات وتنظيمات تؤثر على أفكارهم وتوجهاتهم.



واقترحت الشرهان، ضمن سؤال برلماني توجهه إلى وزيرة الدولة لشؤون الشباب. رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، خلال جلسة يعقدها المجلس غداً، إمكانية استعانة الوزارة بالملاعب والمراكز المتنقلة المعروفة بـ"القبب الهوائية" لتحل محل مراكز الشباب في المناطق النائية، لإتاحة الوصول إليها بسهولة ودون عناء، وخصوصاً للفتيات.



وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع عام في شأن "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، فيما يوجّه 5 من أعضاء المجلس 5 أسئلة برلمانية، بينها 3 أسئلة لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس، وسؤالان لوزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي.



وأبلغت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، "الإمارات اليوم"، بأنها ستوجّه سؤالاً لوزيرة الدولة لشؤون الشباب. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، تطلب فيه صياغة خطة جديدة لتفعيل دور المراكز الشبابية على مستوى الدولة، وإنشاء المزيد من هذه المراكز في المناطق البعيدة، وخصوصاً في الإمارات الشمالية.



وأوضحت الشرهان، أن المناطق البعيدة عن مراكز المدن تعاني قلة في وجود مراكز الشباب بالرغم من أهميتها المجتمعية في كونها متنفساً ترعاه الدولة للترفيه عن أبنائها من الشباب وربطهم بمجتمعهم ومساعدتهم على ممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى تدريبهم على الحرف والمهن التراثية والمنزلية المفيدة، مؤكدة أن غياب مثل هذه المراكز أدى إلى لجوء الشباب إلى ممارسة عادات خطيرة مثل تزويد السيارات والتفحيط والتسابق العشوائي بها في الشوارع الرئيسة، ما يؤدي في الكثير من الأحوال إلى تعرضهم لحوادث تهدد حياتهم.



وقالت: "بالرغم من جهود القيادة الرشيدة وحكومة الدولة في استيعاب أبنائها وبناتها وتوظيف طاقاتهم واستثمار مهاراتهم في خدمة المجتمع، إلّا أن عدد مراكز الشباب لا يلبي طموحات دولة يمثل الشباب 45% من قوامها السكاني، خصوصاً وأن غياب دور مراكز الشباب في المناطق البعيدة يؤدي إلى توجّه أبناءنا نحو العالم الافتراضي ومنصات التواصل الاجتماعي، بشكل مبالغ فيه، وهو أمر له الكثير من السلبيات، أبرزها انفصالهم إلى حد كبير عن الواقع المحيط بهم، والتهديد باستقطابهم من قبل كيانات وجهات وتنظيمات تؤثر على أفكارهم وتوجهاتهم".



وأضافت الشرهان: "في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة مثلاً تلقيت العديد من الشكاوى منذ الحملة الانتخابية، من مئات الشباب والفتيات بخصوص وجود مركزي شباب فقط على مستوى الإمارة، ويبعدان بمسافات كبيرة عن المناطق النائية، وهو ما لا يشجع الشباب على ارتيادها، وخصوصاً الفتيات اللاتي يحتجن كثيراً إلى تنمية مهاراتهن والتنفيس عن طاقاتهن، وإيجاد وسيلة لتوظيف هذه الطاقة في خدمة مجتمعهن".



وأكدت الشرهان أنها ستقدم خلال السؤال 4 مقترحات لوزيرة الدولة لشؤون الشباب، من شأنها مساعدة الدولة في حل إشكالية قلة عدد مراكز الشباب، أولها زيادة عدد المراكز الشبابية، ولاسيما في المناطق شديدة الاحتياج، لإتاحة الوصول إليها بسهولة ودون عناء، وخصوصاً للفتيات، فيما تضمن المقترح الثاني العمل على زيادة عدد مراكز الشباب الاستعانة بالملاعب والمراكز المتنقلة المعروفة بــ"القُبب الهوائية"، والتي يمكن استئجارها لفترات معينة بدلاً من تحمل كلفة تصنيعها، لتتمركز في المناطق البعيدة وفق جدول زمني يتيح لكافة المناطق الاستفادة منها.



وبحسب الشرهان، يشمل المقترح الثالث، قيام وزارة الدولة لشؤون الشباب بإجراء دراسة موسعة على اتجاهات الشباب وأبرز الهوايات والمهارات التي يتمتعون بها، تمهيداً لاستحداث برامج وفعاليات تهدف إلى توظيف طاقات ومهارات الشباب بالشكل الأمثل والمفيد للدولة ولهم.



وتضمّن المقترح الرابع، العمل على تطوير مراكز الشباب الموجودة في الدولة، ولاسيما في الإمارات الشمالية، بما يتناسب وتطلعات واحتياجات شباب تلك المناطق، بينما أكد المقترح الأخير على ضرورة استحداث كافة مراكز الشباب، برامج وفعاليات وأنشطة اجتماعية وترفيهية ومسابقات إلكترونية "عن بعد"، خصوصاً في الوقت الراهن المتعلق بمحدودية الخروج من المنازل نظراً للإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في استثمار طاقات الشباب خلال فترة الجائحة.

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