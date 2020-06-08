لجنة مختصة تنظر طلبات عودة المقيمين للإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن هناك لجنة مختصة تنظر في طلبات جميع المقيمين المتواجدين خارج الدولة، والراغبين في العودة إلى الإمارات، وتقوم بالرد عليها، مشيرة إلى أن العودة مرتبطة بتطور الأوضاع الراهنة وحركة الطيران، مؤكدة تواصل عودة المقيمين المتواجدين في الخارج إلى الدولة منذ مطلع يونيو الجاري.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة و الراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة " تصريح دخول المقيمين " على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae التي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان و سلامة.

وكانت وزارة الخارجية و التعاون الدولي و الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية ، أعلنت عودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة و ذلك اعتبارا من 1 يونيو الماضي.

و أكدت الوزارة و الهيئة في بيان لهما في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).

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