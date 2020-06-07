«طرق دبي» تفتتح الجيل الجديد من مظلات الحافلات بـ 4 مناطق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات الجيل الجديد من مظلات حافلات المواصلات العامة في أربع مناطق حيوية في دبي، ضمن المرحلة الأولى من خطة تشمل تنفيذ 1550 مظلة لركاب الحافلات خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام مقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير: «سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص بأسلوب الـBOT، إذ سيقوم المستثمر بتمويل وتنفيذ وتشغيل المظلات ومشاركة الهيئة في إيرادات الإعلانات طوال مدة التعاقد المقدرة بنحو 12 سنة».

وأضاف أن الهيئة تتيح من خلال هذا المشروع فرصة إضافة خدمات ابتكارية وذكية لخدمة المستخدمين، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يحقق الأهداف الرئيسة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أنه روعي في تصميم المظلات الجديدة تلبيتها لمتطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، كما تتسم بطابعها العصري الذي يدمج ما بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري، لتكون جزءاً لا يتجزأ منه. وأضاف: «جاء تصميم المظلات الجديدة متطابقاً مع كود دبي لأصحاب الهمم، حيث تم توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة ومسارات للمكفوفين».

4 نماذج

تضمنت المرحلة الأولى من المشروع افتتاح أربع مظلات ركاب للحافلات: الأولى بموقف رئيس بالقرب من دوار السطوة (شارع الثاني من ديسمبر) بمعدل استخدام 750 راكباً يومياً، والثانية في موقف ثانوي بمنطقة بوليفارد برج خليفة (بالقرب من برج ممشى البوليفارد) بمعدل استخدام يراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، والثالثة في موقف أساسي فـي شارع المستقبل (بالقرب من أبراج بارك تاورز) بمعدل استخدام يراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، والرابعة في موقف تنزيل وتحميل فـي شارع المستقبل خلف أبراج الامارات بمعدل استخدام 100 راكب يومياً.

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