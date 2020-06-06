دبي تدعم القطاع الرياضي بـ «بوابة ذكية»

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

تنشر «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مبادرة «دبي 10X»، ومؤسسة دبي للمستقبل، أبرز المشروعات المشاركة في المبادرة، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتطبّق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، وتسعى «دبي 10X» بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل، بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.

يمضي مجلس دبي الرياضي نحو المستقبل، بمبادرة «بوابة دبي الرياضية»، وهي عبارة عن منصة ذكية متعددة الاختصاصات تدعم القطاع الرياضي، وتمكّن السياح والزائرين من التعرف إلى كل الأنشطة الرياضية في دبي، وحضورها والمشاركة فيها، من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة تتضمن الأنشطة والفعاليات الكبرى ومواعيدها وأماكنها، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة الفعاليات الرياضية من خلال العالم الافتراضي والواقع المعزز.

ويعمل المجلس على تطوير المشروع الذي تم إطلاقه ضمن مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة «دبي 10X» التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

وتهدف المبادرة إلى توفير منصة إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها في دبي، وتزود السيّاح والزائرين من خارج الدولة المهتمين بالرياضة، خلال فترة زيارتهم للإمارة، بإمكانية عمل حجوزات عدة ابتداءً من حجز تذاكر السفر وصولاً إلى حجز مقاعدهم لحضور الفعاليات الرياضية الكبرى أو المشاركة في الفعاليات الرياضية. وتتيح المنصة خاصية حجز المرافق الرياضية والبحث عن أشخاص آخرين مهتمين بممارسة الرياضة من خلال الملف التعريفي للمشتركين أو تطابق الاهتمامات ودفع المقابل الكترونياً، بالإضافة إلى إمكانية خاصية مشاهدة الفعاليات الرياضية من خلال العالم الافتراضي والواقع المعزز. وتكمن أهمية المشروع بشكل رئيس في وجود محطة واحدة تجمع المعلومات والتغطية الإخبارية، وتقدم إمكانات متعددة متعلقة بالفعاليات الرياضية في دبي، فضلاً عن إتاحة الخارطة الرياضية والمناطق والمعالم السياحية في الإمارة، مع الصور والفيديو والمعلومات التوضيحية عن المنشآت الرياضية الموجودة. وترتبط المبادرة بالعديد من المؤشرات العالمية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وتنافسيتها على مستوى العالم، خصوصاً في مجالات التجربة الثقافية، وسهولة الوصول إلى أهم الأحداث الرياضية والمتاحف والمعارض، وجودة وجهات الترفيه مثل المطاعم والمسارح ودور السينما والمنشآت الرياضية، ومستوى المرفقات والنوادي الرياضية، وغيرها من المؤشرات المرتبطة بانتشار التكنولوجيا والرقمنة في الخدمات الحكومية، وتبني أحدث التكنولوجيات والاستعداد لتغيرات المستقبل في مختلف نواحي الحياة.

وتتميز الخدمات التي ستقدمها بوابة دبي الرياضية بأنها متعددة الاختصاصات، ولا توجد منصة عالمية واحدة تجمعها على النحو المتكامل نفسه، حيث إن خدمة متابعة الأخبار الرياضية ومشاهدة المباريات توجد لدى بعض المنصات التي تقدم خدمات مثيلة حول العالم، وهي منصات تتيح للمستخدم متابعة الأخبار المختلفة ومشاهدة المباريات، ولكن ليس من خلال العالم الافتراضي والواقع المعزز.

كما أن خدمة حجز تذاكر الفعاليات لاتزال تُعتبر صناعةً منفردةً، حيث ظهرت منصات متخصصة عدة في هذه الخدمة تتيح للمستخدم دفع ثمن التذكرة عبر الانترنت والحصول على نسخة إلكترونية منها دون الحاجة لطباعتها، لكن معظمها منصات مقتصرة على عدد محدود من الخدمات، أهمها حجز التذاكر.

وتتميز «بوابة دبي الرياضية» بجمع كل هذه الخدمات في مكان واحد، وتعزيزها بتكنولوجيا العالم الافتراضي وجعلها صديقةً للأشخاص الذين يعانون عمى الألوان وعسر القراءة، وربطها بالساعات الذكية ودعم للأوامر الصوتية، وهي جميعها خصائص ومميزات لا تتمتع بها أي منصة أخرى.

وأفاد مجلس دبي الرياضي بأن المبادرة ستخدم القطاع الرياضي في الإمارة، كونها تعمل كمنصة رسمية متكاملة لتوفير المعلومات المتعلقة بالأنشطة الرياضية في دبي، وتلبية احتياجات الجمهور، من خلال تعريفهم بمواعيد الأنشطة والفعاليات وكيفية الاشتراك بها، وكذلك القيام بالحجز واختيار المواعيد المناسبة عند الرغبة في الاشتراك. وأضاف «يشهد القطاع الرياضي في دبي زخماً كبيراً نظراً لتنوع مكوناته ما بين سباقات وبطولات محلية وعالمية، ما شكّل دافعاً لتطوير منصة إلكترونية لتعريف هواة الرياضة وممارسيها بالتفاصيل المتعلقة بالمرافق والأنشطة ومواعيد إقامة الفعاليات، كما تقدم البوابة طيفاً واسعاً من الخدمات، حيث يمكن للراغبين البحث عن الفعاليات المقامة والتسجيل والمشاركة فيها، مع إمكانية مشاهدة الفعاليات الرياضية عن طريق الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، وحجز أماكن الإقامة والمواصلات».

وحول خطة العمل ومراحل تنفيذ «البوابة» الرقمية، قال المجلس إن تنفيذ المبادرة يستغرق ما بين 18 و24 شهراً، حيث يتم نشر المحتوى على البوابة على مراحل عدة تغطي مختلف مكونات القطاع، وخلال مختلف هذه المراحل سيتم تطوير مجموعة كبيرة من سبل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.

رفع الوعي الرياضي

أكّد مجلس دبي الرياضي أن إطلاق البوابة يعد تجسيداً لحرصه على تطوير منظومة العمل في القطاع بمختلف آلياته ومكوناته، وتيسير عملية الانتقال إلى منظومة عمل مستقبلية بهدف تقديم أفضل الخدمات إلى الجمهور، مشيراً إلى أن «مبادرة (دبي 10X) حفزت الجهات الحكومية على تبنّي الابتكار والابداع كنهج عمل وأسلوب دائم للتميز، وهو ما دفعنا إلى تطوير منصة مبتكرة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالرياضة، والعمل على تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة يومي بما يعود بالنفع على المجتمع ككل». وأوضح أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي حول الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي، إضافة إلى تحفيز القطاع الرياضي على تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ورفع إيراداته، ورفع مساهمة القطاع في الحركة السياحية.

مميزات

■تقدم المعلومات معززة بتكنولوجيا العالم الافتراضي.

■صديقة للأشخاص الذين يعانون عمى الألوان وعسر القراءة.

■توفر خارطة رياضية للمناطق والمعالم السياحية بالصور والفيديو.

■عبارة عن محطة واحدة تجمع المعلومات والتغطية الإخبارية.

- «بوابة دبي الرياضية» منصة تربط الهواة بالفعاليات والمرافق الرياضية في الإمارة.

- البوابة الذكية تجمع الخدمات الرياضية في مكان واحد، وتعزّزها بتكنولوجيا العالم الافتراضي.

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