النقاط الأمنية توجه غير الملتزمين بحظر التنقل بالعودة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت شرطة أبوظبي بأنها توجه السائقين غير الملتزمين بحظر التنقل بالعودة من حيث جاءوا، وتسمح لأصحاب التصاريح والمسافرين فقط بالمرور عبر النقاط الأمنية التي نشرتها أخيراً، لتفعيل قرار حظر التنقل بين مدن أبوظبي، ومن وإلى الإمارة.

وعلى الرغم من الإعلان المسبق بوقت كاف عن تطبيق حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها، بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة أسبوع، تعزيزاً لجهود برنامج المسح الوطني لمكافحة فيروس كورونا، إلا أن بعض السائقين أصروا على التحرك بمركباتهم، ومحاولة التنقل بين مدن الإمارة، الأمر الذي تسبب في تكدس المركبات عند بعض النقاط الأمنية.

وحول تعاملها مع السائقين عند النقاط الأمنية، أكدت شرطة أبوظبي أنها سمحت فقط بمرور السائقين الذين حصلوا على تصاريح الحركة بناءً على احتياجاتهم الضرورية، فيما وجهت غير الملتزمين بقرار حظر التنقل إلى العودة من حيث أتوا، مشددة على ضرورة التزام جميع السائقين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

ودعت الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها، تفادياً للازدحام المروري عند النقاط الأمنية الموجودة على طرق الإمارة، والحصول على التصاريح من موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني قبل التنقل.

وبينت أنه سيتم تسهيل تنقل فئات محددة من خلال منحها تصاريح حركة، مثل العاملين في الجهات الحيوية، أو المرضى الذين لديهم مواعيد بين المستشفيات، والحالات الإنسانية والمرضية، وكذا المسافرين من وإلى المطارات في الإمارات الأخرى.

ووفرت شرطة أبوظبي خدمة الحصول على تصاريح للتنقل بين مدن الإمارة، وللخروج منها خلال فترة حظر التنقل لمدة أسبوع على الموقع الإلكتروني.

وشرحت شرطة أبوظبي سبب تقييد التنقل المؤقت للأفراد بين مدن إمارة أبوظبي، وكذا التنقل من وإلى الإمارة، أنه يأتي ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي للحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد دراسة شاملة من خلال عملية المسح الوطني لتوسيع نطاق فحوص فيروس «كوفيد-19»، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية للعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، ومراعاة التوقيتات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني داخل مدن الإمارة.

وأقامت 12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج مدن أبوظبي، لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا.

نقاط أمنية 24 ساعة

أفادت شرطة أبوظبي بأن النقاط الأمنية على الطرق الرئيسة تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، ويسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقاً لبرنامج التعقيم الوطني، ويشمل الحظر التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي - العين - الظفرة)، والدخول والخروج من وإلى الإمارة، ويستثنى الموظفون في القطاعات الحيوية، وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات، وحركة نقل البضائع الضرورية.

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