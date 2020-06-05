بلدية دبي: لا تجمعات للجراد في الإمارة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها تطبق منظومة عمل متكاملة، وخطة طوارئ تمكنها من مواجهة الجراد والآفات الزراعية في أي وقت، مؤكدة أن الوضع حالياً مستقر ولا توجد تجمعات للجراد في الإمارة.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أن لديها منظومة من الإجراءات الدقيقة وخطة معتمدة للتعامل مع انتشار الآفات الزراعية، حيث قامت، خلال الفترة الأخيرة، فور رصد تجمعات من الجراد في مناطق عدة، بمواجهتها من خلال تخصيص فرق المكافحة للتعامل معها ومتابعتها، والرد على استفسارات الجمهور بشأنها، وتبين أن هذه الأسراب متحركة، ولم تستقر في مدينة دبي إلا في بعض المناطق القليلة، وتمت مكافحتها على مدار ثلاثة أيام للتأكد من القضاء عليها، وإجراء عمليات عدة للمسح والاستكشاف للتأكد من عدم وجود أي أجزاء من تلك الأسراب في بعض المناطق.

ونفت بلدية دبي ما تم تداوله، أخيراً، من معلومات، ومقاطع فيديو تحذر أفراد المجتمع من انتشار للجراد في مناطق بدبي، مؤكدة أن ما تم تداوله قديم، يعود لتاريخ 24 من الشهر الماضي، وأن إمارة دبي حالياً خالية من تجمعات الجراد.

وأكدت أن الوضع حالياً مستقر، ولا توجد أسراب من الجراد حالياً في إمارة دبي، ودعت جميع أفراد المجتمع عند رؤية مثل هذه الحالات تحديد موقع تجمع الجراد، والإبلاغ المباشر عن طريق مركز الاتصال على رقم «800900»، وستتحرك البلدية بشكل عاجل للموقع وتتعامل من الحالة وفق الإجراءات المتبعة، وشددت على ضرورة عدم تداول مثل هذه المقاطع التي تسبب الخوف بين أفراد المجتمع، والرجوع إلى بلدية دبي عند الحاجة إلى الاستفسار عن تلك الظواهر.

مقاطع فيديو

انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو تظهر الجراد الصحراوي يطير بكثافة على الطرقات وفي أجواء بعض المناطق، مرفقة بتحذير لأفراد المجتمع منها، مطالبة بإغلاق النوافذ والأبواب وعدم فتحها، وحددت مناطق مثل البرشاء، ونخلة جميرا، ومنطقة دبي مارينا، وبعد مراجعة هذه المقاطع تبين أنها قديمة بتاريخ 24 مايو الماضي، وأحدها في منطقة دبي مارينا، حيث تعرضت مدينة دبي لمرور أعداد من الجراد الصحراوي المتحرك، نتيجة تعرض الإمارة لرياح جنوبية شرقية نشطة، ساعدت على تحرك الجراد الصحراوي من مناطق التكاثر في شرق الخليج العربي ومرورها بإمارة دبي.

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