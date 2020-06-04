«طرق دبي»: 610% ارتفاعــــاً في المعاملات الإجرائية عبر «محبوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن المتحدث الآلي «محبوب» أنجز 135 ألفاً و128 محادثة منذ بدء تداعيات جائحة «كورونا» في شهري مارس وأبريل الماضيين، مقابل 45 ألفاً و754 محادثة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بواقع ارتفاع بلغ 195%، وأن معدل زيادة المعاملات الإجرائية بلغ 610%.

وقال المسؤول بإدارة الخدمات الذكية في الهيئة، أحمد محبوب، إن المتحدث الآلي «محبوب» أثبت فاعلية كبيرة في الرد على استفسارات المتعاملين وإنجاز المعاملات، مثل تجديد رخصة القيادة او تجديد ملكية المركبة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي وبواقع ارتفاع بلغ 195% خلال جائحة «كورونا»، ما أسهم في تلبية الاحتياجات مع تداعيات الازمة وما تتطلبه من التباعد الاجتماعي، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن ارتفاع معدل المعاملات الإجرائية بنحو 610% خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، يعكس التجاوب الكبير من جانب المتعاملين مع هذه القناة التي استجابت بفاعلية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، موضحاً أن المتحدث الآلي «محبوب» يشتمل على 145 خدمة إجرائية واستعلامية وتفاعلية، حيث يعتبر أكبر متحدث آلي مؤسسي بالمنطقة في مجال الطرق والمواصلات، وأنه متوافر باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الهيئة www.rta.ae، و«واتس أب» وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai)، حيث لاقى إقبالاً كبيراً من المتعاملين، وأن النظام قادر على تلبية احتياجات واستفسارات المتعاملين عن أغلب خدمات الهيئة، إلى جانب تنفيذ عدد منها دون تدخل بشري، الأمر الذي يقلل من عدد المحادثات الحية (Live Chat) الواردة لمركز الاتصال الموحّد.

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