المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عروض

لفت مستهلكون إلى ممارسات غير سليمة لبعض البقالات، بينها تفكيك عبوات سلع غذائية تعرضها الشركات المزودة بأسعار منخفضة، وبيع كل منتج فيها بشكل منفرد بأسعار أعلى.

تواصل

استغرب متعاملون مع بنك إسلامي صعوبة التواصل الهاتفي مع خدمة المتعاملين بالبنك، وذلك مع طول وتعقيد الخطوات وانشغال الموظفين عن الرد لفترات طويلة، مطالبين بتوفير موظفين إضافيين وتسهيل الخطوات، لاسيما مع صعوبة إجراء بعض التعاملات في ظل الظروف الراهنة مع اتباع إجراءات التباعد والاضطرار للانتظار خارج الفروع.

تخفيضات

تنافست شركات لتجارة الأثاث بالدولة أخيراً في طرح عروض تخفيضات موسعة لتنشيط المبيعات واستقطاب المستهلكين، عبر تنزيلات تتجاوز 70%، إضافة إلى طرح بعضها التسهيلات كالتوصيل والتركيب المجاني على منتجات مختلفة من دون اشتراط قيمة محددة للمشتريات.

حبر

أرسل بنك في دبي تحذيرات لمتعامليه من محاولات الاحتيال باستخدام حبر سري من خلال ادعاء أشخاص بأنهم موظفون بالبنك، للحصول على توقيع المتعاملين على طلبات وشيكات يتم ملؤها باستخدام حبر سري، يمكن تعديله لاحقاً ببيانات أخرى، مطالبين بضرورة التواصل الهاتفي السريع مع البنك عند الشك في أي معاملة.

بطاقات

اشتكى مستهلكون رفض بعض منافذ السوبر ماركت والبقالات دفع أثمان المشتريات بالبطاقات الائتمانية، وقصرها على الفواتير ذات القيمة المرتفعة، وذلك على الرغم من تحذيرات استخدام النقود والتقليل من التعامل بها مع احتمالية نقلها لفيروس «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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