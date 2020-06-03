ابتكار من شرطة دبي لتخفيف آلام ارتداء الكمامة لفترة طويلة

المصدر: محمد فودة - دبي

قدم مجلس الابتكار في شرطة دبي إلى الموظفين العاملين في خط الدفاع الأول بمختبرات هيئة الصحة والخدمات الطبية، 1500 "مثبّت كمامة" تم إنتاجها في مختبر الابتكار بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، للمساعدة في حل مشكلة الآلام التي يسببها ارتداء الكمامات لفترة طويلة خلف منطقة الأذن، ويتولى المثبت توصيل أربطة الكمامة خلف رأس المستخدم دون الحاجة إلى تثبيتها على الأذن.

وزار وفد من مختبر الابتكار موظفي خط الدفاع الأول بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، وذلك لشكرهم على الجهود الاستثنائية التي يقومون بها في فحص العينات الخاصة بمرض كورونا "كوفيد ١٩".

ونوه رئيس الوفد، الرائد خالد خليفة المزروعي، بجهود العاملين في خط الدفاع الأول في مختبرات هيئة الصحة والخدمات الطبية في خدمة الوطن، والمساهمة النوعية في فحص العينات لكشف الإصابات بفايروس كورونا، والتي كان لها أثر كبير في التعامل مع الحالات وتقديم العلاج اللازم لها.

وذكرت عضو الوفد، وداد الحمادي، أن مختبر الابتكار في شرطة دبي قام بطباعة "مثبّت الكمامة" في المرحلة الأولى لموظفي شرطة دبي العاملين في خط الدفاع الأول، إذ زودهم بـ 3000 قطعة ساهمت في تخفيف الألم الناجم عن أربطة الكمامة خلف منطقة الأذن، ثم طبع ١٥٠٠ قطعة "مثبّت كمامة" لموظفي مختبرات هيئة الصحة والخدمات الطبية لمساعدتهم في أداء مهامهم الوظيفية، وسوف يعمل على طباعة المزيد في المراحل المقبلة وتوزيعها على العاملين في خط الدفاع الأول في مختلف الجهات الحكومية للتخلص من ألم الكمامات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news