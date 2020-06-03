صفر مخالفات لركاب المواصلات العامة في الشهرين الماضيين

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها لم تسجل مخالفات بحق ركاب المواصلات العامة تتعلق بالإخلال بتنفيذ الإجراءات الوقائية المطبقة للحد من انتشار «كوفيد-19»، مؤكدة أن نسبة الالتزام بالإجراءات الصحية المطبقة في وسائل النقل والمواصلات العامة مرتفعة لأقصى درجة، حتى في الأيام الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً في عددهم، بسبب عودة الأنشطة الاقتصادية والدوام من مقار العمل.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن أهم ما رصدته الهيئة من اختراقات للإجراءات والقوانين المعمول بها، ارتكبها الركاب واستحقوا عليها المخالفة خلال الشهرين الماضيين، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد هاشم بهروزيان، إن «العملاء أظهروا تفهماً وإدراكاً لضرورة التزامهم بالإجراءات المعمول بها، حرصاً على سلامتهم وحماية المصلحة العامة».

وعن تقييمه لمستوى وعي ركاب المواصلات العامة في هذه الظروف الاستثنائية، اعتبر بهروزيان أن الوعي والالتزام لدى العملاء وأفراد المجتمع باتباع التعليمات يرجع إلى أمرين، الأول حجم الجهود المبذولة في رفع مستوى الوعي لديهم، والوصول إليهم عبر شتى الوسائل من خلال رسائل توعوية وتحذيرية واضحة، تفسر الإجراءات الاحترازية المطبقة بشكل كامل ومتواصل، فيما الأمر الثاني يتعلق بحجم ونوعية المتابعة والرقابة اليومية التي يجريها كادر ميداني ضخم من المشرفين والمفتشين، ينتشر في كل مواقع تقديم خدمات الهيئة، لضمان تطبيق الإجراءات والالتزام بها كاملة.

وتابع: «الهيئة كثفت حملات توعية مستخدمي وسائل المواصلات العامة، ليس فقط عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بل من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة في القطارات، وفي الحافلات، وفي مواقع محطات المترو والحافلات، وذلك بأربع لغات رئيسة، إضافة إلى وضع ما لا يقل عن 180 ألف ملصق توعوي، تم توزيعها في محطات المترو والحافلات ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة وعلى متنها».

وأشار إلى الدور المهم للطاقم الكبير من المشرفين والمرشدين والمفتشين في متابعة تنفيذ الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وذلك لضمان الانضباط، والتعامل مع أي حالات غير ملتزمة.

وأكد بهروزيان أن الفترة الماضية لم تشهد أي حالات تذكر لخرق القوانين، باستثناء نسبة ضئيلة جداً من الركاب الذين لا يرتدون الكمامات، والذين يتم منعهم من دخول مواقع المواصلات العامة، وبالتالي لا يوجد سبب لتسجيل مخالفات بحقهم.

التدابير الاحترازية

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مارس الماضي بتطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية في وسائل ومرافق المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وذلك في أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التدابير التحكم في عدد ركاب مترو دبي وحافلات المواصلات العامة في كل رحلة، للحفاظ على مسافة آمنة بين الركاب، كما أغلقت المحطات المكيفة المخصصة لانتظار الحافلات.

وشملت الإجراءات التحكم بفتح أبواب الحافلات من قبل السائق، بحيث تفتح الأبواب الأمامية والوسطى للحافلة، على أن يبقى الباب الخلفي للحافلة مغلقاً، وكذلك تحديد عدد ركاب مركبات الأجرة بشخصين فقط في كل مركبة، على أن يجلسوا في المقعد الخلفي، إضافة إلى وضع فواصل من مادة بلاستيكية بين السائق في المنطقة الأمامية من المركبة والركاب في المقعد الخلفي.

180

ألف ملصق تحذيري وتوعوي للتنبيه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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