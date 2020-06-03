«التغير المناخي» تسجل نجاحاً لتجارب زراعة الأرز في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، وجامعة الإمارات، نجاحاً للتجارب الأولية لزراعة أصناف من الأرز في البيئة الصحراوية لدولة الإمارات، وتحت الظروف الحقلية الواقعية.

وتعد تجارب زراعة الأزر الإماراتية الكورية في بيئة صحراوية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تحقيق استدامة الغذاء، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز المنظومة البحثية والابتكارية في الدولة، تمثل مجموعة من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، لذا يجري العمل على تنفيذ برامج ومشروعات تضمن تحقيق هذه الأهداف، بما يواكب مستهدفات الدولة وتوجيهات ورؤية قيادتها.

وأشار إلى أن مشروع تجربة زراعة الأزر في بيئة الدولة يأتي ضمن سعي الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وتعزيزاً للتعاون الدولي، والاستفادة من التجارب الناجحة والمنظومات البحثية العالمية.

وقال خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء وتلفزيون «بلومبيرغ الإخباري»، إن «المشروع التجريبي الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة يأتي في مقدمتها تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار والتجارب التطبيقية في الدولة، إذ سيوفر قاعدة معلوماتية يمكن الاستفادة منها في إطلاق العديد من المشروعات البحثية والتطبيقية المتعلقة بالزراعة والغذاء مستقبلاً، كما سيستفيد منها الطلبة والباحثون والمختصون في هذه المجالات في الدولة».

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