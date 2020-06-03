المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كمامات

على الرغم من التحذيرات من خطورة هذا السلوك، مازال البعض يلقي بالقفازات والكمامات المستخدمة في مواقف السيارات، أو في الشارع، الأمر الذي يستدعي مضاعفة العقوبات على مرتكبي هذه المخالفة.

حصص

دعا أولياء أمور طلبة إلى إنهاء العام الدراسي لطلاب الصفوف النهائية بمدارس المناهج الأجنبية (الأميركي والبريطاني)، حيث تصر معظم المدارس على تقديم حصص عن بعد، على الرغم أن المنهج تم تدريسه بالكامل.

اتصالات

طالب مقيم انتهت إقامته وهو خارج الدولة شركة «اتصالات» بتمديد فترة السماح له باستقبال المكالمات والرسائل، بعد أن قطعت الشركة الخدمات عنه بسبب انتهاء الإقامة، وأعرب المشترك عن أمله في استجابة الشركة له ولمن لديه المشكلة نفسها إلى حين عودتهم للدولة.

بقالات

أبدى سكان في عجمان استياءهم من تصرفات عمال التوصيل الذين يعملون بالبقالات، وتؤكد عدم اكتراثهم بالإجراءات الاحترازية ولا يلتزمون بها، مثل ارتداء الكمامة بطريقة غير صحيحة، أو عدم ارتداء القفازات.

انتخابات

توقع رياضيون في اتحادات ألعاب فردية تأجيل انتخابات الاتحادات، التي كان من المتوقع إقامتها هذا العام، إلى العام المقبل، بسبب عدم الجاهزية.

قفازات

بدأ منفذ بيع كبير في أبوظبي بيع عبوات القفازات من جديد من نوعية معينة بعد انقطاع لأكثر من شهرين، لكن بسعر يزيد بنسبة 94% على السعر السابق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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