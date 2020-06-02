حملة تعقيم جديدة تتضمن "فحوصاً شاملة" لسكان 3 أحواض في "مصفح"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بدء حملة لتعقيم منطقة مصفح في الأحواض 12 و15 و25، تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19. موضحاً أن دائرة الصحة بأبوظبي ستتولى تنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.



وبحسب المكتب الإعلامي، ستشمل الحملة إجراء فحص شامل لجميع سكان الأحواض الثلاثة، مشدداً على أن المراحل الأربع الأولى من حملة التعقيم والمسح لمنطقة مصفح حققت أهدافها بنجاح وسط إشادة بالإجراءات وترحيب من السكان.



وأفاد المكتب الإعلامي باستمرار نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الأحواض المذكورة، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الأحواض المستهدفة، لافتاً إلى أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة، كون سلامة الجميع والحد من انتشار المرض لها الأولوية في الوقت الراهن.



ودعا المكتب الإعلامي المقيمين في الأحواض المستهدفة إلى التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

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