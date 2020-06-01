تحذير من خطر «السايورة» أثناء السباحة في البحر ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

مع كثرة مرتادي الشواطئ خلال الصيف، تظهر خطورة التيار السَاحِب ( Rip Current)، ويطلق عليه محلياً «السايورة». وهو تيار ماء قوي يندفع من قرب الشاطئ ويتدفق نحو داخل البحر، وسرعة التيار عادة هي 0.5 متر في الثانية، ويمكن أن تصل إلى سرعة 2.5 متر في الثانية، وهذه السرعة تفوق سرعة اي سباح، وقد يتحرك التيار باتجاهات مختلفة في موضع تلاطم الأمواج إلى مواقع مختلفة وتصل إلى بعد عشرات الأمتار في اليوم.

ويؤكد الباحث في علوم الفلك و الأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان على خطورة السباحة بالقرب من التيار الساحب الذي يصعب ملاحظته من الشواطئ.

ونصح الأفراد عندما يصادفهم التيار الساحب، بالسباحة بالتوازي مع الشاطئ، وعدم السباحة عكس التيار، وإذا كان الشخص متعباً، فعليه الطفو على ظهره والتقاط أنفاسه، والمحاوله مرة أخرى.

وحول كيفية رصد وجود التيار الساحب أثناء السباحة، قال الجروان إنه يمكن ذلك من خلال مشاهدة الأمواج وهل هناك فجوة في الأمواج، حيث تنكسر أمواج أقل، كما يمكن ذلك من خلال التحقق من وجود لون الماء الداكن على الشاطئ، والبحث عن الرغوة وبقع بيضاء في الأمواج، كما تبدو المياه متموجة أو هادئة بشكل غريب، وكل هذه علامات تشكل التيار الساحب.

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