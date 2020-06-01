إقامة الوافدين خارج الإمارات «المنتهية» سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن إقامة الوافدين، سواء كانوا موجودين داخل الدولة أو خارجها، سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس الماضي.

وتلقت «الإمارات اليوم» استفسارات عدة من قراء بشأن وضع إقامة الوافدين، بعد انتهائها ومازالوا خارج الدولة، بعد تعليق حركة السفر إلى الإمارات، وكيفية تجديد إقامتهم، وهل سيسمح لهم بالعودة مرة أخرى. وقررت الإمارات «تعليق» دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة، ابتداءً من 19 مارس 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا، وكإجراء احترازي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وسمحت الإمارات لحاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الإمارات بالعودة إلى الدولة اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق أول يونيو، استجابة من الجهات المعنية في دولة الإمارات لتسهيل الإجراءات لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، ومراعاة للأسر، وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم التي تأثرت بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

واتخذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مجموعة من القرارات للتخفيف عن المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى تلقيها طلبات من المقيمين والزائرين الموجودين في الدولة للالتحاق بأسرهم في موطنهم في ظل الظروف الحالية، وجارٍ العمل على التنسيق لهذه الطلبات.

ودعت حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة، والراغبين في العودة، للتسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae، بهدف تسهيل إجراءات عودتهم إلى الإمارات بأمان. كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع من لديهم إقامات سارية من الموجودين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة «تواجدي للمقيمين» على موقع الوزارة، حيث تهدف الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى الدولة.

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