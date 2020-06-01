حظر التنقل من إمارة أبوظبي وإليها وبين مدنها أسبوعاً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت أبوظبي حظر التنقل من الإمارة وإليها وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة)، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء لمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية، وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات، وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يُسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويأتي ذلك لتعزيز فاعلية حملة المسح الوطني، وللحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news