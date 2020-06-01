إغلاق مطعم في العين خالف اشتراطات السلامة الغذائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية (مطعم فوتيا) بمدينة العين، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن التقرير الصادر عن كادر التفتيش أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثل في عدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتش خلال الزيارات الماضية، والتي تتعلق بوجود حشرات في مناطق تداول الأغذية، ما يؤثر في سلامة المواد الغذائية، وتعريضها لخطر التلوث وتهديد صحة المستهلكين، كما لم يتم الالتزام بملاحظات المفتش الخاصة بعدم إبقاء أبواب المطعم الرئيسة والخلفية مفتوحة طوال ساعات العمل.

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