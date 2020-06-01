التزام كامل في عجمان بالعودة التدريجية للعمل

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

بدأت الجهات الحكومية في عجمان العودة التدريجية لمقار العمل بنسبة 30%، وفق التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية، لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية في ظل التدابير والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید-19).

وأكد مدير عام الدائرة، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، التزام الجهات الحكومية الكامل في اليوم الأول بالنسبة المقررة في مقار العمل.

وحثّ الجهات الحكومية على التقيد بإجراءات السلامة التي نص عليها التعميم، بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news