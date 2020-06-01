موظفو «حكومة دبي» يستأنفون العمل من المكاتب بـ «عادات جديدة»

المصدر: محمد فودة ووجيه السباعي - دبي

قالت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن 50% من الموظفين الحكوميين في الإمارة باشروا أعمالهم، أمس، من مكاتبهم، إيذاناً بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد توقف فرضته الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الصحية في الدولة، خلال الأشهر الماضية، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتأتي عودة موظفي الحكومة لتأدية أعمالهم من مكاتبهم تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعودة 50% من الموظفين اعتباراً من أمس، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو الجاري.

واتجهت الدفعة الأولى من الموظفين إلى مقار عملها، أمس، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات الجهات المختصة في الدولة، لمنع انتشار الفيروس.

وذكرت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أن عودة الموظفين إلى أعمالهم اتسمت بالسلاسة والشعور بالمسؤولية، على الرغم من أنها تأتي في إطار إجراءات ستنعكس على أسلوب حياتهم بالكامل، مشيرة إلى ارتباط عودة الموظفين إلى المكاتب بعادات وممارسات صحية جديدة.

وكان قرار العودة إلى المكاتب استثنى كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، ومن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو لديهن في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

غرفة العزل

وأكدت الدائرة أن إدارات الموارد البشرية وفّرت المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل، وخصصت موظفين لقياس درجة حرارة الموظفين العائدين للعمل من المكاتب، للتأكد من أن درجة حرارة الموظف لا تتجاوز 37.5 درجة مئوية. كما وفّرت زجاجات المياه والأكواب والأواني التي تستعمل لمرة واحدة فقط.

ووزّعت دوائر حكومة دبي إرشادات وقائية في المداخل والمصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، شدّدت فيها على ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي، والاستخدام الآمن للأدوات المكتبية.

وخصصت غرفة لعزل الموظف الذي تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وغرفة أخرى للمتعاملين في مراكز الخدمة.

ووضعت دوائر حكومة دبي علامات إرشادية لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص. كما وضعت لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة في دبي للإبلاغ عن أي إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وزادت دوائر حكومة دبي عدد عمال النظافة داخل مقارها لتنظيف الأماكن العامة، مثل المداخل، والأسطح كثيفة الاستخدام والردهات، والطاولات العامة، والكافتيريا، ودورات المياه، والمصاعد، والسلالم.

وكانت الدائرة أصدرت «بروتوكول العودة للعمل» ووزعته على دوائر حكومة دبي. وهو يتضمن إرشادات للموظفين والدوائر تؤكد ضرورة استخدام كمامات الوجه، منذ الخروج من المنزل وخلال الطريق وفي مقر العمل وأثناء العودة إلى المنزل، وتجنّب مصافحة الآخرين، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، خصوصاً أثناء التنقل وخلال فترة الانتظار لاستخدام المواصلات العامة، وترك النوافذ مفتوحة في المركبات على الأقل لمدة 15 دقيقة عند استخدام السيارة الخاصة، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

إجراءات احترازية

من جانب آخر، أفاد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي العميد صالح عبدالله مراد، بالتحاق الموظفين بمهام عملهم اعتباراً من أمس، وسط الإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات المعنية، مشيراً إلى تطبيق شرطة دبي «بروتوكول العودة للعمل» الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وقال صالح إن شرطة دبي عملت على تحقيق جُملة من الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة في مواقع العمل، مبيناً أن الإجراءات بدأت بالتشخيص المبدئي للحالة الصحية للموظفين قبل الدخول إلى أماكن العمل الداخلية والاختلاط بالزملاء، من خلال قياس درجة الحرارة باستخدام أجهزة حديثة وأخرى للتعقيم، وتأكيد ضرورة ارتداء الكمامات.

وأضاف أن شرطة دبي حرصت على تعقيم المكاتب والمساحات في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتوفير مواد التعقيم للموظفين، وتوعيتهم بالحفاظ على التباعد الجسدي أثناء أدائهم المهام الوظيفية، بما يضمن ترك مسافة لا تقل عن مترين بينهم.

ولفت إلى أن شرطة دبي عملت على إعادة تصميم بيئة العمل لتحقيق التباعد الجسدي، مثل وضع الملصقات لتحديد المسافات بين الموظفين، وبين الموظفين والمراجعين، إلى جانب العمل على توعية الموظفين بالإجراءات التي يجب اتخاذها منذ لحظة الخروج من المنزل، إلى حين مغادرة مقر العمل.

وأشار إلى أنها عملت على توفير منظومة عمل متكاملة لبعض الوظائف التي يستطيع أصحابها العمل عن بُعد، خصوصاً لفئات كبار السن وأصحاب الهمم ومن يعانون أمراضاً مُزمنة، إلى جانب توفير خط ساخن للموظفين وعائلاتهم في حال ظهور أعراض أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد صالح توعية الموظفين بأن عليهم البقاء في المنزل في حال الاشتباه في الإصابة بأي نوع من أعراض الفيروس (الحمى، السعال، ضيق التنفس، آلام في الجسم، صداع).

بدوره، طالب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، الموظفين العائدين إلى العمل في المكاتب، بالالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمنها «بروتوكول العودة للعمل».

وباشر العاملون في الدفاع المدني بدبي مهامهم الوظيفية وتقديم الخدمات للمتعاملين.

واتخذت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية قبل عودة الموظفين، شملت عمليات التعقيم للمكاتب في المباني والمنشآت، وكاميرات حديثة لقياس درجات الحرارة للعاملين والمتعاملين، وتوفير أقنعة وقفازات، وتخصيص غرفة للعزل في حالات الاشتباه.

كما استقبلت النيابة العامة بدبي موظفيها بعبارات ترحيب ضمنتها كلمات إيجابية وتحفيزية لبدء يوم جديد بسعادة وهمة عاليتين، بعد غياب أكثر من شهرين عن مكاتبهم.

تهيئة مقر العمل

وأفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنها اعتمدت حزمة من التدابير الاحترازية والوقائية لتهيئة أماكن العمل لاستقبال الموظفين.

وأوضحت أنها حرصت على فحص الموظفين العائدين لمقر العمل من خلال توفير مركز طبي مجهز يتمتع بكفاءة عالية لإجراء الفحوص اللازمة للموظفين، لضمان سلامة الجميع.

وقالت إن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وخصصت الإدارة فريقاً من الموظفين المتطوعين للنزول ميدانياً إلى الإدارات والأقسام لزيادة الوعي بأهمية اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، كالتأكد من التزامهم باستخدام كمامات الوجه وارتداء القفازات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وفأجأ مدير عام «إقامة دبي» اللواء محمد المري، الموظفين برسالة تفاؤلية على البريد الإلكتروني للاطمئنان على صحتهم، وتذكيرهم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية التي تصبّ في مصلحة الجميع.

الشرطة: «خط ساخن» ومنظومة عمل متكاملة للعاملين عن بُعد.

«الإقامة» وفّرت مركزاً طبياً لفحص الموظفين قبل الدخول إلى المبنى.

علامات تنبيه على الأرض لترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص.

50 %

من موظفي حكومة دبي باشروا أعمالهم مكتبياً.

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