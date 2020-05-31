طرق دبي تطلق منصة رقمية لخدمة المستثمرين والترويج لمشروعاتها بحلول 2021

المصدر: الامارات اليوم - دبي

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق واجهة الاستثمار الرقمية "RTA Invest" بحلول عام 2021، لتكون المنصة الإلكترونية المختصة في خدمة المستثمرين، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الذكية عبر خطوات بسيطة وسهلة، وذلك بهدف الإسهام في ترويج الفرص والمشاريع الاستثمارية والتجارية للهيئة على المستوى المحلي والعالمي؛ وتسهيل تجاوب الشركات في المزايدات التجارية والاستثمارية وبالأخص العالمية منها.



وقال مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة إبراهيم الحداد أن واجهة الاستثمار الرقمية ستوفر تجربة متكاملة للمستثمرين حول مشاريع الهيئة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتابع انها ستمثل منصة لعرض الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة واستقطاب المستثمرين من خلال فتح منافذ تفاعلية معهم للتواصل وتبادل الأفكار والاقتراحات وتقديم حلول ذات نماذج عمل مبتكرة بما يؤول الى تعزيز مجالات التعاون في المجالات الاستثمار والشراكة.



وأضاف أن هيئة الطرق والمواصلات تطمح إلى مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة والاستمرار في رفع تنافسية المشاريع وترويج الفرص بشكل احترافي لزيادة الاقبال على مشاريع البنى التحتية والمبادرات وجذب الشركات المحلية والعالمية وخاصة تلك التي تعمل في انظمة النقل المتكامل Ecosystem من خلال توظيف أحدث نماذج التمويل والتكنولوجيا وتكاملها مع وسائل النقل مما يتيح خيارات جديدة للمستخدمين والركاب ، ويجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل، وتنويع الفرص الاستثمارية الجديدة والمبتكرة".



وأفاد أن المنصة تقدم فرصاً عادلة وشفافة لجميع المستثمرين من حول العالم، للاطلاع والحصول على معلومات فورية عن المشاريع والفرص، إلى جانب ذلك ستسهم المنصة في فتح قناة جديدة لاستكشاف واستقطاب المستثمرين العالميين وبالتالي جذب المزيد من رأس مال الأجنبي الذي يحقق النمو ويعزز مكانة دبي كبيئة جاذبة للاستثمار العالمي تواكب تطلعات المستثمرين والمبتكرين.



وأكد الحداد أن المنصة الرقمية تتضمن معلومات مفصلة وجاذبة ذات صلة بكل مشروع بحيث يتمكن المستثمرون من اتخاذ القرار وإبداء اهتماماتهم من خلال المنصة، ومن ثم يقوم الفريق المختص في الهيئة بالتواصل من خلال عمليات وانظمة مؤتمتة لتوفير الدعم، مما يدفع نحو خلق فرص إضافية للنمو والشراكة والابتكار مع القطاع الخاص.



وختم أن إطلاق المنصة سيعزز قدرات الهيئة في تعزيز التنافسية ورفع الإيرادات والعائد على أصولها، وذلك عبر تطبيق معايير رائدة تضمن خوض المستثمرين تجربة مثالية في تنفيذ مشروعاتهم في دبي.

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