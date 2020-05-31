بشرية رأس الخيمة تطلق مبادرة لفحص 3000 موظف من فيروس كورونا

المصدر: مصباح أمين- رأس الخيمة

أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، اليوم مبادرة لفحص 3000 موظف في حكومة رأس الخيمة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات القيادة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة، وبإشراف مساعد المدير العام للشؤون المؤسسية نوره الشحي.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، إنه تم تشكيل فرق عمل داخلية في كل جهة حكومية تعني باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في بيئة العمل لضمان تطبيق اجراءات الأمن والسلامة خلال عمليات إجراء الفحوصات حيث تم تحديد مواقع مختلفة لإجراء الفحوصات في الإمارة، ولفت إلى أن المبادرة تأتي تماشيا مع خطة العودة التدريجية الى موقع العمل بنسبة 50% لموظفي حكومة رأس الخيمة حيث تم التخطيط لفحص ما يقارب 3000 موظف على مستوى الحكومة.

وأوضح أنه تم التنسيق والتنظيم والتخطيط لتطبيق المبادرة والإشراف العام على كافة متطلبات الفحوصات وبالتعاون مع الجهات المختلفة لإجراء الفحوصات وبالتنسيق مع طاقم طبي من مستشفى راك، ولفت إلى أنه تم وضع محددات لكل جهة عمل للتأكد من جاهزية بيئة العمل لاستقبال الموظفين وإنجاز المتطلبات الاحترازية وإرشاد الموظفين وتوعيتهم مع ضمان اتخاذ الاجراءات الوقائية لكافة الموظفين العاملين.

وأشار إلى أنه تم تكثيف البرامج والحملات التوعوية للموظفين حول سبل السلامة والوقاية أثناء مزاولة العمل من المكاتب، كما سيتم استمرار مراعاة امكانية استثناء ست فئات من العمل المكتبي والسماح لها في العمل "عن بعد" حتى اشعار آخر أو لحين زوال الظرف المحدد لكل فئة، وهم : الحوامل و أصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة (وفق تقارير طبية معتمدة) وكبار الموظفين من الفئة العمرية (60) عاماً فما فوق، والموظفات اللاتي يقمن برعاية ابنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون (لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي)، والموظفات ممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة (بناءاً على تقرير من الجهات الصحية المعتمدة في الدولة).

وأضاف أنه تم تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف من وإلى مقار العمل بحيث تم تقسيم الموظفين إلى مجموعتين أو ثلاثة حسب حجم القوى العاملة وبفارق نصف ساعة بين كل مجموعة لتقليل فرص الاكتظاظ أثناء الدخول والانصراف.

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