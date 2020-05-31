%50 من موظفي حكومة دبي يباشرون أعمالهم مكتبياً اليوم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قالت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن 50% من موظفي الدوائر الحكومية بدبي باشروا أعمالهم اليوم من مكاتبهم، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات الجهات المختصة في الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وأكدت الدائرة لـ"الإمارات اليوم" أن عمليات الرصد والمتابعة كشفت أن نسبة الالتزام بالقرار من قبل مؤسسات ودوائر حكومة دبي بلغت 100%.

وجاءت عودة موظفي حكومة دبي لتأدية مهام أعمالهم من مكاتبهم تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، القاضية بعودة 50% من موظفي دوائر حكومة دبي اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو 2020، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو 2020.

وأضافت الدائرة أن كل إدارة قامت بتنسيق عودة موظفيها بحيث تحقق نسبة الـ50%، وتم استثناء كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، وكذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الموظفين العائدين لمقار عملهم أبدوا التزاماً كبيراً بالتعليمات والإرشادات الاحترازية، كما وفرت إدارات الموارد البشرية في كل دائرة السبل الكفيلة للوقاية حيث تم توفير أنواع عدة من المعقمات والكمامات والقفازات عند المداخل، وقامت بتدريب أحد موظفيها لقياس درجة الحرارة لجميع الموظفين العائدين للعمل من المكاتب، والتأكد من أن درجة حرارة الموظف لا تتجاوز 37.5 درجة مئوية، بالإضافة لتوفير زجاجات المياه والأكواب والأواني التي تستعمل لمرة واحدة فقط.

كما وزعت دوائر حكومة دبي إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن اعتباراً من المداخل وفي المصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، والتي تضمنت إرشادات الوقاية وكيفية المحافظة على التباعد الجسدي، والاستخدام الآمن للأدوات المكتبية، ووفرت معقمات اليدين في المصاعد لاستخدامها بعد لمس الأزرار، وغيرها من الأدوات المكتبية، كما وفرت غرفة لعزل الموظف الذي قد تظهر عليه أية أعراض، وغرفة أخرى للمتعاملين في الدوائر التي تستقبل المتعاملين في مراكز الخدمة.

ومن أجل التأكيد على التباعد الجسدي وضعت دوائر حكومة دبي العلامات الإرشادية في مختلف الأنحاء لتنبيه الموظفين والمتعاملين الى ضرورة الالتزام بالتباعد عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما وضعت لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي وهو 800342 للإبلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وزادت دوائر حكومة دبي من عدد عمال النظافة داخل مقارها والذين حرصوا على القيام بواجبهم وإتمام عمليات التنظيف بشكل مستمر، خصوصاً للأماكن العامة في مقر العمل، بما في ذلك المداخل، والأسطح كثيفة الاستخدام مثل الردهات، الطاولات العامة، الكافتيريا، دورات المياه، المصاعد، السلالم، وذلك في إطار تطبيق سياسة المكاتب النظيفة لدعم الصحة والسلامة العامة للمكاتب من خلال التنظيف والتعقيم المتواصل.

وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد أصدرت بروتوكول العودة للعمل والذي تم توزيعه على جميع دوائر حكومة دبي وتضمن إرشادات للموظفين وللدوائر، وأكد ضرورة استخدام كمامات الوجه، للموظفين والذي يُعد أمراً إلزامياً خلال ساعات العمل، ومنذ الخروج من المنزل وخلال الطريق وفي مقر العمل وخلال العودة للمنزل، وتجنّب المصافحة أثناء تحية الآخرين، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي عبر ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، خصوصاً أثناء التنقل وأثناء الانتظار لاستخدام المواصلات العامة، وترك النوافذ مفتوحة في المركبات على الأقل لمدة 15 دقيقة عند استخدام السيارة الخاصة، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتغطية الفم والأنف باستخدام منديل أو ثنية الكوع عند السعال أو العطاس، وقراءة الملصقات واتباع التعليمات بشأن أساليب الوقاية والحفاظ على السلامة.

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