اختبارات تجريبية استثنائية عن بعد لفئة من الطلبة في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

بدأت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إجراء الاختبارات التجريبية عن بعد للنزلاء من الصف السابع الى الصف الثاني عشر، استعداداً لامتحانات نهاية الموسم، بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد علي الشمالي، إن امتحانات هذا العام تأتي في ظروف استثنائية يعلمها الجميع، ولضمان تحقيق التباعد الجسدي احترازياً من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتأت الإدارة أن تكون امتحانات نهاية العام الدارسي للنزلاء عن بعد.

وأضاف أن الإدارة فتحت باب التسجيل لتعليم المنازل للطلبة النزلاء في مختلف المراحل الدراسية، بالتعاون والتنسيق مع منطقة دبي التعليمية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المعاملة الإنسانية للنزلاء، وتأكيد حقوقهم الاجتماعية ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، ليعولوا أنفسهم بعد فترة العقوبة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء، من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، لافتاً إلى أن دورها لا يقتصر فقط على عزل الجاني عن المجتمع، بل يتضمن إصلاحه وتأهيله لحياة اجتماعية شريفة، لذلك حرصت على توفير الإمكانات اللازمة لاستغلال طاقته عبر البرامج التعليمية والتدريبية في العديد من المجالات، ومن ضمنها فتح باب الدراسة للراغبين في استكمال مراحلهم الدراسية.

وأوضح أن الإدارة وفرت الأجواء الملائمة لأداء هذه الاختبارات عن بعد بتنظيم محاضرات ودروس عن بعد بالتعاون مع الشركاء لإعداد وتأهيل النزلاء للامتحانات النهائية.

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