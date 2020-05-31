الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - برلين - وام

بحثت دولة الإمارات، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال زيارة عمل افتراضية إلى برلين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في عدد من الاجتماعات المتتالية، التي تم ترتيبها عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.

والتقى وزير دولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عدداً من المسؤولين والبرلمانيين الألمان، بمن فيهم وزير دولة للشؤون الخارجية نيلز أنين، والمستشار السياسي والأمني للمستشارة الألمانية الدكتور يان هيكر، ونائب رئيس البرلمان الألماني توماس أوبرمان.

وناقش الجابر، خلال هذه الاجتماعات، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك الوضع الحالي للاقتصاد والتجارة العالمية، وأسواق الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى، خلال الزيارة، تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات للتعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث استعرض الجابر الجهود المتميزة للنموذج الذي قدمته دولة الإمارات في هذا المجال، وقدم الجانب الألماني أيضاً نبذة عن إجراءاتهم ذات الصلة.

وقال الجابر: «تأتي زيارة العمل الافتراضية هذه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، باستمرارية الأعمال وتعزيز التواصل وبحث آفاق التعاون مع أصدقائنا وشركائنا حول العالم، وفي ضوء العلاقة الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تم إعداد هذه الزيارة للاستمرار في توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات والقطاعات الحيوية، خصوصاً في هذه الظروف التي تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتجارب، والتركيز على استشراف آفاق النمو والفرص المستقبلية، والتحلي بالصبر والحكمة والمثابرة وتعزيز التقدم نحو تحقيق النتائج الإيجابية». وأكد أن كلا البلدين يتطلع لتعزيز شراكته الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة في كل المجالات ذات الصلة.

وشملت الزيارة، أيضاً، اجتماعات مع عدد من البرلمانيين الألمان، بمن فيهم زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الدكتور رالف برينكهاوس، والمتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي يورغن هاردت، والمتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني بيجان دجير ساراي، والمتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي نيلز شميد، وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني والمتحدث لشؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الاجتماعي المسيحي ألكسندر رضوان.

جرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر، حول أفضل الممارسات للتعامل مع تداعيات جائحة «كوفيد-19».

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