إنشاء منطقة «ألعاب وتمارين» جديدة على كورنيش أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، منطقة ألعاب وتمارين رياضية جديدة في (غرب 10) على كورنيش أبوظبي، بجوار بيرل بلازا، على مساحة 1200 متر مربع، وبكلفة بلغت نحو مليون و121 ألف درهم، وذلك بهدف توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وكذلك تقديم مرافق خدمات عامة عصرية لسكان وزوار مدينة أبوظبي.

وتضمنت الأعمال إنشاء ملعب متعدد الاستخدامات، يمكّن مرتادي المنطقة من ممارسة رياضات: كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكذلك إنشاء منطقة لممارسة التمارين الرياضية، تم تجهيزها بأرضيات مطاطية ذات مواصفات معينة لتوفير السلامة والمتعة لمستخدميها.

وشهدت الأعمال إنشاء منطقة ألعاب، حيث تم تركيب معدات ألعاب رياضية جديدة تناسب مختلف الفئات العمرية، إذ تم اختيارها وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية للسلامة، بالإضافة إلى أن الألعاب مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية، كما تم إنشاء منطقة تمارين رياضية مجهزة بمعدات حديثة وذكية، عليها ملصقات إرشادية بكيفية الاستخدام، ويمكن قراءتها عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية (قراءة الباركود)، لتتيح لمرتادي مناطق التمارين الرياضية معرفة طريقة الاستخدام بكل سهولة.

ولتأمين مستخدمي ومرتادي المنطقة، تم تركيب سياج معدني حول الملعب، كما تم إنشاء مظلات لمناطق الألعاب، وإنشاء أرصفة وممرات للمشاة، لربط منطقة الألعاب بالممرات القائمة، كما شملت الأعمال، أيضاً، زراعة الأشجار المزهرة لإضفاء لمسة جمالية على المكان، لتعزيز المظهر الحضاري وتوفير الظل لمناطق الألعاب بما يتوافق مع استدامة الأعمال.

يأتي إنشاء منطقة الألعاب الجديدة على كورنيش أبوظبي تعزيزاً للمظهر الحضاري للمدينة، واستكمالاً للمناطق التي تم رفع كفاءتها وافتتاحها عام 2019، والتي أسهمت بشكل إيجابي في زيادة عدد مستخدمي مناطق الألعاب الرياضية على كورنيش أبوظبين وفي حدائق الأحياء السكنية.

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