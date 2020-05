فيديو.. إقبال على المواصلات العامة ومراكز الخدمات يخضع لشروط وقائية مشددة تطبقها "طرق دبي"

وتطبيق الهيئة مجموعة من الإجراءات الاحترازية على رأسها إلزام الركاب والمتعاملين بلبس الكمامة في كل الأوقات وفي كل المواقع والمرافق التابعة للهيئة.

وتتضمن الإجراءات الوقائية المطبقة للحد من انتشار الفيروس ضرورة الامتناع عن التواجد في الأماكن المغلقة إلا بالنسبة للموظفين وللفئات العمرية المسموح بوجودها في المراكز التجارية وأماكن التجمعات الأخرى بما فيها مرافق ومحطات وسائل المواصلات العامة.

وتلزم الشروط والقوانين الصادرة بشأن السلامة العامة المتعلقة بمكافحة الفيروس، بلبس الكمامات والتباعد في كل الأوقات وفي كل مواقع الحياة العامة والأنشطة المختلفة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

وتشمل شروط استخدام وسائل المواصلات العامة وجوب الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي المقدر ب 2 متر، وعدم الدنو من الآخرين خلال انتظار وصول قطار المترو أو الحافلة او وسيلة النقل البحري، كما يجب تنفيذ تعليمات المشرفين والسائقين بدقة وبشكل كامل.

وتتضمن الشروط أيضا الالتزام بالجلوس في المكان المخصص للجلوس في الحافلة أو القطار والمشار الية بعلامات موجودة على المقاعد، كما يجب عدم لمس زر إيقاف الحافلة خلال التواجد على متنها، حيث سيتم التوقف بكل الأحوال في كل المحطات التي يشملها مسار الحافلة، كما سيتحكم سائق الحافلة في فتح وإغلاق الأبواب لدخول وخروج الركاب من الأبواب الأمامية والمتوسطة فقط، فيما يتم كالمعتاد التحكم بفتح واغلاق أبواب قطار المترو بشكل أتوماتيكي.

. @rta_dubai demonstrates full compliance to precautionary measures while serving customers and public transport commuters. #Dubai pic.twitter.com/BqeSsBuVDQ