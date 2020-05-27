تعديل جديد في مواعيد عمل مراكز "تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تعديل مواعيد عمل مراكز الخدمة التابعة للوزارة (تسهيل – تدبير – توافق – توجيه) في كافة إمارات الدولة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، مشددة على استمرار تطبيق الضوابط الاحترازية المعممة سابقاً للحد من انتشار فيروس (كوفيد_19).

وتضمنت المواعيد الجديدة استقبال المتعاملين يومياً عدا يوم الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً في إمارة دبي، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 7 مساءً في باقي إمارات الدولة، على أن يتم غلق كافة مراكز الخدمة المتواجدة في مراكز التسوق في السابعة مساءً.

وذكرت الوزارة أن المناطق الصناعية المتأثرة ببرامج التعقيم الوطني، سيتم عمل مراكز الخدمة فيها من الساعة 8 صباحاً حتى الخامسة مساءً يومياً عدا الجمعة.

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