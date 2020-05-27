حمدان بن محمد: استئناف العمل المكتبي لـ50% من موظفي حكومة دبي اعتباراً من الأحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% اعتبارا من الأحد 31 مايو، وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": خلال الأشهر الماضية.. أثبتت حكومة دبي جاهزيتها الكاملة للعمل عن بُعد ضمن بيئة ذكية تعتمد على تقنيات وبنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية إذ لم تتأثر أي من خدماتها الأساسية رغم الإجراءات الاحترازية وما صاحبها من تقييد للحركة في أوقات محددة.

وأضاف: استثمارنا في الاستعداد للمستقبل آتى أكله أسرع مما كنا ننتظر وهو ما يبعث على الاطمئنان أننا نسير في الاتجاه الصحيح ويشجعنا على مضاعفة العمل من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي لجعل دبي نموذجاً للبيئة الذكية القادرة على تجاوز التوقعات في مختلف الظروف.

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