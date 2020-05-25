محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تناول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام بما يعزز مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التنمية والتقدم.

وقدم دولة ناريندرا مودي التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب سموه عن شكره لرئيس الوزراء الهندي على ما أبداه من مشاعر طيبة .. متمنيا للهند وشعبها الصديق كل خير وتقدم.

كما بحث سموه ورئيس وزراء الهند خلال الاتصال .. المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها ..

إضافة إلى تطورات انتشار وباء فيروس " كورونا " في العالم وسبل مواجهته والسيطرة على تداعياته.

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