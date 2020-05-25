إطلاق مبادرة "لسلامتنا وليطمئن" المجتمعية في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية مبادرة "لسلامتنا وليطمئن"، بهدف دعوة أفراد المجتمع ليكونوا على قدر المسؤولية والإلتزام لدعم جهود الدولة في تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة المؤسسة: "نعمل بإخلاص للعمل التطوعي من خلال إصدار المؤسسة فيديو من إنتاجها يحوي مقاطع مصورة لمجموعة من أفراد المجتمع يمثلون مختلف الفئات العمرية وهم يرددون عبارة: محمد بن زايد نحن ملتزمون لا تشيل هم".

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