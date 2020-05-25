شروط عودة حاملي الإقامات السارية إلى الإمارات بداية من الإثنين المقبل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين القادم، الموافق 1 يونيو 2020.

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، والراغبين في العودة إلى الإمارات، للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم بأمان وسلامة.

وذكرت الهيئة، على موقعها، أن شروط عودة المقيمين تتضمن تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة أولاً، وإرفاق الطلب بالمستندات التالية:

صورة شخصية ملونة

صورة من الإقامة

صورة من جواز السفر ساري المفعول

ومن الشروط الضرورية للسماح للمقيم بالعودة، اثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات رسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران إذا كان السبب هو السياحة.

وأكدت كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان سابق لهما، أن السماح بعودة المقيمين إلى الإمارات يأتي حرصاً من الدولة على التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت «طيران الإمارات» قد أوضحت، سابقاً، أن من شروط عودة المقيمين؛ إجراء الاختبار الصحي الإلزامي عند الوصول، والحجر المنزلي الإجباري مدة 14 يوماً.

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