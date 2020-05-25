رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الأرجنتين باليوم الوطني لبلاده

المصدر: ابوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة الى فخامة الرئيس البيرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى البيرتو فرنانديز.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سانتياغو كافييرو رئيس وزراء جمهورية الأرجنتين.

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