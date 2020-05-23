محمد بن راشد: كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها.. وأرحم ببعضها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

‏هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك مشيرا إلى أن العيد هذا العام مختلف عن كل الأعوام، وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حيث قال سموه: "اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام.. وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد.. كل عام وشعبنا بخير.. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية.. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها.. وأرحم ببعضها.. وأسعد بصحتها وعافيتها".

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