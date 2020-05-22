إغلاق 13 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة كورونا بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة منذ بداية أزمة كورونا بالإمارة، 13 منشأة غير ملتزمة بالمعايير والاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح فهد الخميري من الدائرة الاقتصادية خلال مؤتمر صحافي عقد عن بعد بث على قناة تلفزيون الشارقة أنه سيتم ردع كل المستغلين والمتجاوزين في الفترة الحالية، ووضع حد للمخالفين، ورصد عمليات الاستغلال ومنع الممارسات الخاطئة في أسواق الإمارة، مشيرا أن الدائرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق جميع منافذ البيع المخالفة بحال خالفت الاشتراطات والمعايير والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة والإمارة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد أن اقتصادية الشارقة مستمرة في حملاتها الرقابية سعياً منها للحدّ من إجراءات الغش التجاري، وحماية للمستهلكين في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال إن الدائرة في مختلف أفرعها لن تتهاون مع من تخوّل له نفسه الإضرار بسلامة وصحة المجتمع أو استغلال زيادة الطلب على عدد من المنتجات في الوقت الراهن، وسيتم ردع هذه الفئة ووضع حد للمنشأة المخالفة.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ونوه إلى دور الدائرة في الرقابة على جميع الممارسات التجارية والعمل على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، من خلال الحملات الرقابية التي يقوم بها الضباط التجاريين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لوضع حد للمخالفين والمتجاوزين.

ودعا أفراد المجتمع والجمهور بضرورة التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة للمعايير والإجراءات الاحترازية في أي منشأة اقتصادية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news