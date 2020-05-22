مشروع قانون لإنشاء «مركز دولي للتميز في مكافحة التطرف»

المصدر: أبوظبي - وام

انتهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أمس من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه.

وقال رئيس اللجنة ناصر اليماحي، إن اقتراح المشروع بإنشاء المركز يهدف إلى تعزيز مكانة الدولة من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي يقوم بها وتخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المركز يهدف أيضاً إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه.

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