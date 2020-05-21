«التوطين» تدعو المنشآت إلى التقيد بسداد أجور عمالها

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت إلى ضرورة التقيد بسداد الأجور في مواعيدها عبر نظام حماية الأجور، ضماناً لحقوق طرفي علاقة العمل.

وحددت الوزارة على حسابها الرسمي في «تويتر» ثلاثة إجراءات تلتزم بها المنشآت لضمان استمرار أعمالها، هي دفع أجور العمال في مواعيدها عبر نظام حماية الجور، والاتفاق مع العامل على أي تغيير مؤقت أو دائم في الأجور، وتوثيق التغيير أو الإجازة المبكرة التي تمنح للعامل في فترة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، من خلال نموذج الملحق الإضافي المؤقت والمتوفر على نظام تسهيل الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

من جانبهم، طالب عمال بضرورة أن تلتزم المنشآت التي يعملون فيها بدفع أجورهم، خصوصاً قبل عيد الفطر، حتى يتسنى لهم تلبية احتياجات أسرهم.

وفي ردها على شكوى أحد العمال حول تراخي المنشأة التي يعمل فيها في دفع أجور موظفيها، دعته الوزارة إلى ضرورة تقديم شكوى من خلال تطبيق MOHRE على الهاتف المتحرك، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الاتصال على رقم 80060، وذلك للنظر في شكواه والبت فيها.

فيما ذكر موظف آخر أن صاحب جهة عمله سلمهم إخطارات بخصم 30% من الراتب من دون مناقشة الموظفين، أو الحصول على موافقتهم أو توقيعهم على اتفاق حول هذا الخصم.

وفي ردها على سؤال حول احتساب مزايا المكافآت للأشهر غير المدفوعة الراتب، أفادت الوزارة بأن الإجازات غير المدفوعة لا يتم احتسابها أثناء تسوية نهاية الخدمة كجزء من إجمالي فترة الخدمة.

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