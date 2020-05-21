حكومة دبي تقرر الاستمرار في نظام العمل عن بُعْد لموظفيها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعْد، لموظفي هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، دعماً للإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع موظفي دبي.

وجاء في تعميم من مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أنه على الجهات الحكومية الاستمرار في تنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعْد، إلى حين صدور قرار من السلطة المختصة بشأن عودة الموظفين إلى مقار العمل، لتأدية المهمات الوظيفية.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرر، في تعميم صدر أواخر مارس الماضي، تطبيق العمل عن بُعْد في هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بالكامل، في إطار الإجراءات الاحترازية.

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