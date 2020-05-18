القائمة الكاملة للعقوبات المغلظة لمخالفي قرارات الحجر والوقاية

المصدر:
  • اشرف جمال ـ ابوظبي
التاريخ:

- مخالفة كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي أو من يمتنع عن تنفيذها بغرامة 50 ألف درهم
-  10 آلاف درهم للامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي.
- 20 ألف درهم لاختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الذكية للحجر .
- الامتناع عن الإبلاغ عن فقد أو إتلاف أو أعطال التتبع خلال 24 ساعة، يتم فرض غرامة 10 آلاف درهم.
- مخالفة تعليمات الاستمرار في الغلق أو أوقات الفتح للمراكز التجارية غرامة 50 ألف درهم.
- عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية غرامة 20 ألف درهم.
- الدعوة للتجمع 10 آلاف درهم والمشارك في الدعوة 5 آلاف.
 - مخالفة الحد الأقصى لعدد ركاب المركبة الواحدة (3 أفراد) 3 آلاف درهم.
- عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام 3 آلاف درهم غرامة.
- عدم ارتداء الكمامات في العمل والسكن المشترك 5 آلاف درهم لصاحب العمل و500 درهم للعامل.
- عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة غرامة 3 آلاف درهم.
- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد 5 آلاف درهم.
- مخالفة الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص غرامة 3 آلاف درهم.
- عدم الالتزام بمعدل الإشغال داخل منشآت لعدد العاملين 3 آلاف درهم .
- رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات 5 آلاف درهم.
- مخالفة الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها إلّا لدواعي الضرورة غرامة 3 آلاف درهم.
- مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة غرامة 10 آلاف درهم.
- مخالفة السعة الاستيعابية عند استخدام وسيلة النقل غرامة 5 آلاف درهم.
مخالفات مزاولة نشاط الدروس الخصوصية:
- تغريم مزاول نشاط الدروس الخصوصية 30 ألف درهم، و20 ألف لمن يسمح بتقديمه.
- غرامة 20 ألف درهم لكل من جمع أو نسخ أو نقل أو تداول معلومات صحية عن المصابين بالفيروس الذين يتلقون علاجاً لدى الجهات الصحية.
- الحبس لمدة لا تزيد على 6 شهور أو الغرامة 100 ألف درهم أو كلتا العقوبتين لكل من يكرر مخالفات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة، مع نشر أسمائهم وصورهم في الصحف.

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