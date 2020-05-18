بالصور.. شوارع وجسور أبوظبي تتزيّن بـ«لوحات مضيئة» لاستقبال عيد الفطر

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي انتهاءها من تزيين الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والدوارات في جزيرة أبوظبي بمئات اللوحات الفنية المضيئة، ابتهاجاً واحتفاءً بقدوم عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف إدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وأفادت البلدية بأن فرق العمل لديها تعمل على تركيب لوحات زينة عيد الفطر كزينة إضافية لزينة رمضان، لتجسّد روحانيات عيد الفطر وما يمثل لدى أفراد المجتمع، حيث تتميز اللوحات بأنها مزيج من التشكيلات الهندسية المختارة بين النجوم والأهلّة وكلمات التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأوضحت أنه تم إضافة 600 لوحة مضيئة خاصة بعيد الفطر إلى جانب زينة رمضان، شملت زينة الجسور والدوارات الخاصة برمضان، وكذلك تركيب زينة العيد على أعمدة الإنارة الأمامية عند كل تقاطع في الطرق الرئيسة والفرعية.

وتتضمن لوحات زينة العيد الكثير من عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها في المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم»، «من العايدين والغانمين»، «من العايدين والسالمين»، حيث تم دمج ألوان عديدة في اللوحة الواحدة لإعطائها روحاً خاصة تميزها عن المناسبات الأخرى، بالإضافة إلى تطعيم جميع المجسمات والتشكيلات بمادة الأكريليك.

وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة وآمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، وكذلك على أن تكون جميعها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة جميع العوامل الجوية.

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