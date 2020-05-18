بلدية الشارقة: سحب 16 ألف جالون مياه من برج «أبكو»

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار عملها وإجراءاتها في برج أبكو الذي تعرض لحادث حريق في منطقة النهدة بالإمارة، وواصلت مهامها المختلفة بهدف إعادة تأهيل البرج وتقديم التسهيلات المختلفة، ولذا عملت على سحب المياه المتجمعة جراء عمليات الإطفاء بهدف تسهيل مهام جميع الجهات المختصة حيث نتج عن عمليات الإطفاء كميات من المياه.

وأوضح مدير عام البلدية ثابت الطريفي أن هناك متابعة لسير العمل في البرج من قبل الإدارات المختصة في البلدية والتي باشرت باتخاذ إجراءاتها اللازمة عقب انتهاء المختبر الجنائي من التحقيق في أسباب الحريق، وذلك بهدف الوقوف على جميع اشتراطات السلامة والأمان التي تمكن سكان الشقق غير المتضررة بالعودة إليها، بعد التنسيق مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، مشيراً إلى أن البلدية وفرت آليات ومعدات لسحب المياه الناتجة عن عمليات الإطفاء، بعد أن قامت اللجنة الفنية التابعة لقطاع الهندسة والمباني من معاينة البرج لإصدار تصاريح الصيانة اللازمة والمعتمدة.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق أن البلدية وفرت كوادر مؤهلة ومعدات وآليات لسحب المياه من مداخل وأسفل البرج، بهدف تسهيل أعمال هيئة كهرباء ومياه الشارقة للقيام بتمديد الكهرباء وإعادة تشغيل المبنى، وفق معايير عالية من السلامة والأمن، مشيراً إلى فرق العمل قامت بأداء مهامها على مدار 31 ساعة متواصلة قامت خلالها بسحب حوالي 16 ألف جالون مياه باستخدام 27 صهريجاً وعدداً من المضخات، مشيراً إلى أن البلدية قدمت الدعم اللوجستي لفرق الإطفاء خلال إخماد الحريق حيث وفرت صهاريج المياه لعمليات الإطفاء والتبريد.

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