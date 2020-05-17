إطلاق منصة حكومية جديدة لـ"التوظيف الذكي" في الوزارات والجهات الاتحادية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الأحد، منصة جديدة للتوظيف الذكي على مستوى الحكومة الاتحادية "استقطاب"، وهي عبارة عن نظام معزز بخصائص الذكاء الاصطناعي، يعمل على مطابقة الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، مع السير الذاتية للباحثين عن عمل والمحملة في النظام.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في "الهيئة"، ليلى عبيد السويدي، أن النظام الجديد "استقطاب" يعد منصة ذكية للتوظيف، وسيساعد الوزارات والجهات الاتحادية على اختيار أنسب المرشحين للوظائف، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستند إلى سجل عمليات البحث والتوظيف السابقة للجهات، ويبني على أساسها توجهات الجهة الحالية والمستقبلية في عمليات البحث عن أنسب الموظفين، لاستقطابهم.

وقالت: من شأن نظام التوظيف الإلكتروني الذكي أن يساعد إدارات ومسؤولي الموارد البشرية على إيجاد أفضل المرشحين للوظائف بسهولة وإلكترونياً في ظل وجود عدد هائل من طلبات التوظيف المستلمة، عوضاً عن البحث بطريقة يدوية تشكل عبئاً حقيقياً على مدراء التوظيف لإيجاد مرشح واحد فقط، وهذا بدوره يستنزف الوقت والجهد ناهيك عن التكلفة المرتفعة.

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