إغلاق 240 مؤسسة غذائية في دبي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قررت بلدية دبي إغلاق 240 مؤسسة غذائية، بسبب مخالفات ارتبطت بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددته الجهات الصحية في الدولة لمواجهة انتشار فيروس «كورنا» المستجد كوفيد - 19، مؤكدة تنفيذ حملات تفتيشية رقابية يومية للتأكد من التزام كل المؤسسات بالضوابط التي حددتها البلدية.

وأكد مدير التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، لـ«الإمارات اليوم»، أن «مفتشي البلدية يتصدون للمخالفات بإجراءات صارمة، دون تهاون».

وتابع أن البلدية نفذت منذ يوم 27 أبريل الماضي، 3307 زيارات تفتيشية، أظهرت التزام 93% منها بالإجراءات والضوابط المحددة، وخالفت 7% منها بسبب عدم الالتزام بالمعايير الاحترازية، مشيراً إلى أن إجمالي المؤسسات الغذائية في دبي يبلغ نحو 18 ألف مؤسسة.

وأضاف الطاهر أن «قرارات الإغلاق جاءت بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس (كورونا)، الخاصة بلبس الكمامة، والتزاحم، وعدم التباعد لمسافة أكثر من مترين، وعدم الالتزام بطاولات للجلوس بنسبة 30% من مساحة المؤسسة، ومراعاة تباعد الطاولات أكثر من أربعة أمتار مربعة بين كل طاولة وأخرى، وعدم تطهير وتعقيم المؤسسات الغذائية من قبل شركات معتمدة لدى البلدية».

وتابع: «يدقق مفتشو البلدية خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع عدم حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات».

ولفت الطاهر إلى أن البلدية تدقق على المؤسسات الغذائية كافة في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز. كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

تعقيم 1338 مزرعة وعزبة بـ 16 منطقة في دبي

أجرت بلدية دبي حملة تعقيم مكثفة، شملت 1338 مزرعة وعزبة في 16 منطقة بدبي، وتوعية 5776 عاملاً.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «خطتنا الشاملة لعمليات التعقيم في جميع أنحاء دبي بشكل كامل، وتوعية مختلف الجهات بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وإضافة إلى طيف واسع من الخدمات الأخرى التي نقدمها في السياق ذاته، تأتي في إطار الخطة الكلية لحكومة دبي لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، لضمان صحة وسلامة المجتمع، وهو ما يشغل مكانة متقدمة على جدول أولويات الحكومة».

وقالت مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع: «تضمّنت حملة التعقيم تحديد المناطق والمزارع والعزب المستهدفة، وتشكيل فرق عمل ميدانية بواقع خمسة فرق عمل تضم أربعة مراقبين و10 عمال، حيث قامت الفرق بإجراءات رش المطهرات والمعقمات، إضافة إلى توعية عمال المزارع والعزب».

وأضافت: «شملت الحملة تعقيم 1338 مزرعة وعزبة في 16 منطقة بالإمارة، وتوعية 5776 عاملاً في تلك المزارع والعزب، وأن إجمالي المعقمات التي تم استخدامها بعد التخفيف، قد بلغ 41 ألفاً و300 لتر»، مبينةً أن «عملية التعقيم تمت من قبل متخصصين، بحيث يتم اتباع إرشادات السلامة وطريقة استخدام المنتج ونسبة التخفيف والخلط بنسب مطابقة لاشتراطات السلامة والفاعلية المعتمدة لضمان الاستخدام الآمن».

دبي - الإمارات اليوم

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