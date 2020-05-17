ضوابط وقائية ومواعيد جديدة لمستخدمي مترو دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ركاب المترو إلى ضرورة الالتزام بضوابط وقائية جديدة وضعتها الهيئة ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك إلى انتباههم لمواعيد انطلاق الرحلات الأخيرة من محطات المترو على الخطين الأخضر والأحمر في أيام الجمعة خلال الفترة الحالية.

وتنص الضوابط الجديدة على وجوب اقتصار استخدام المصاعد المستخدمة للانتقال بين الطوابق في محطات المترو على شخصين فقط، وعلى استخدامها للضرورة فقط، وإعطاء الأولوية بشكل دائم لأصحاب الهمم ومستخدمي الكراسي المتحركة، وذلك بالإضافة إلى عدد من التدابير الاحترازية التي طبقتها الهيئة سابقاً شملت التعقيم اليومي لوسائل النقل ومحطاتها، وكذلك تحديد عدد الركاب على متن الرحلة نفسها في كل أنواع وسائل النقل العام.

وأعلنت الهيئة عن مواعيد الرحلات الأخيرة لمترو دبي في أيام الجمعة خلال الفترة الحالية، لتكون الساعة 10:20 مساءً من محطة اتصالات إلى محطة الخور على الخط الأخضر، وفي الساعة 10:25 مساءً في الاتجاه بالعكس، فيما يكون موعد انطلاق الرحلة الأخيرة من محطة الراشدية إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة على الخط الأحمر، الساعة 9:55 مساءً بكلا الاتجاهين.

ونبهت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى ضرورة التخطيط للرحلة قبل الخروج من المنزل عبر الاطلاع على أحدث المعلومات والتعرف إلى مواعيد الرحلات المتوافرة من خلال تطبيق سهيل، وكذلك التوجّه إلى محطات المترو أو الحافلات قبل 30 دقيقة من انطلاق الرحلة تفادياً للتأخير الناتج عن الازدحام بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكانت الهيئة قد بدأت بتطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية حرصاً على سلامة الركاب وحمايتهم من انتقال الفيروس خلال التنقل بالمواصلات العامة، من بينها إلغاء استخدام زر إيقاف الحافلة، بحيث يتوقف السائق في كل المحطات الموجودة ضمن مسار الحافلة.

وحددت الهيئة ثلاث ممارسات يجب على الركاب الالتزام بها عند استخدامهم وسائل المواصلات العامة من مترو وترام وحافلات، أو خلال التواجد في مرافقها ومواقع محطاتها، تتضمن لبس كمامة الوجه وقفازات اليدين طوال الوقت، والمحافظة على الابتعاد مسافة مترين عن الآخرين، وإبقاء مطهر اليدين في حوزتهم في جميع الرحلات.

وعادت خدمة ترام دبي وخدمات النقل البحري إلى العمل يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد إيقاف الرحلات البحرية لمدة تجاوزت ستة أسابيع، لتستأنف عمليات النقل البحري ضمن مواعيد محددة باستثناء الرحلات السياحية ورحلات النقل داخل قناة دبي المائية ورحلات الخط البحري التي تسيرها مؤسسة المواصلات العامة بين دبي والشارقة.

تخفيض العدد

خفضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدد الركاب المستخدمين للحافلات، من 70 راكباً في الحافلة الواحدة إلى 30 راكباً، وخفضت عدد ركاب مترو دبي بنسبة بلغت 78.4% في كل قطار على متن كل الرحلات، حيث تم تقليل عدد الركاب من 643 راكباً إلى 138 راكباً في كل قطار من قطارات مترو دبي، وذلك ضمن تطبيقها لعدد من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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