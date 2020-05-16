83 % نسبة وعي المجتمع في التعامل مع النفايات

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، نتائج استطلاع وعي المجتمع بأسس التعامل السليم مع النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة للعام 2019، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مركز الإحصاء– أبوظبي، باستخدام أسلوب العينة الطبقية والمقابلات الشخصية لـ(2760) مستهدفاً كلا الجنسين، ومن المواطنين والمقيمين، في كل من أبوظبي، والظفرة والعين، بنسبة تجاوب وصلت إلى 100%.

وتضمن الاستطلاع العديد من الأسئلة المُتعلقة بأسس التعامل السليم مع النفايات وكيفية مكافحة آفات الصحة العامة، حيث تم استهداف كافة الفئات العمرية من كلا الجنسين في المناطق المستهدفة من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة بهدف إجراء المعالجة اللازمة من خلال تفعيل برامج متخصصة لرفع مستوى الوعي العام بكيفية التعامل السليم مع النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة.

وسيتيح الاستطلاع الفرصة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات إلى تأسيس قاعدة متينة حول مستوى الوعي لدى الجمهور في إمارة ابوظبي، حيث يهدف المركز أن يكون المجتمع على دراية تامة بالآليات الصحيحة للتعامل السليم مع النفايات وآفات الصحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النسبة الاجمالية لمؤشر وعي المجتمع العام وصل إلى ما نسبته 83.1 %.

وشارك في الاستطلاع ما نسبته 57.1 بالمئة من المواطنين، و42.9 بالمئة من المقيمين، فيما كانت غالبية المشاركين من مدينة أبوظبي بنسبة 55.8 بالمئة، ونسبة مشاركة في العين وصلت إلى 29.7 بالمئة، والظفرة بنسبة 11.4 بالمئة، وقد وصلت نسبة وعي الجمهور بمعرفة خدمات مركز أبوظبي لإدارة النفايات، وطبيعة عمله ونشاطاته إلى 91 بالمئة، واعتبرت العينة المستهدفة أن الإعلانات المتلفزة والاذاعية، ومشاركة الأصدقاء، ووسائل التواصل الاجتماعي، كانت العوامل الأكثر تأثيراً في معرفة نشاطات «تدوير» وكيفية التواصل معها.

من جانبه اكد مدير عام المركز الدكتور سالم خلفان الكعبي، أن الاستطلاع يهدف الى المساعدة في بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، وتقديم خدمات ذات قيمة وجودة عالية للمتعاملين والمجتمع وفقاً للمعايير والممارسات المعتمدة اللازمة، وتوظيف كل ما يلزم من إمكانات لتحقيق الاستدامة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل انتاج النفايات وتحويلها إلى مورد اقتصادي، إلى جانب العمل على تأسيس مجتمع واعٍ بكل آليات التعامل السليم مع النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news