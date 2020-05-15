جلفار: العمل عن بُعد فرصة لاختبار جاهزية المؤسسات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، أن العمل عن بعد، والظروف الخاصة التي فرضها وباء كورونا، كانا فرصة حقيقية لاختبار جاهزية المؤسسات وقدرة الأفراد على التأقلم والالتزام بالواجبات والمسؤوليات.

جاء ذلك خلال كلمة قدمها لموظفي الهيئة خلال لقاء افتراضي، بهدف تأكيد أهمية تطويع التقنيات والظروف للمحافظة على استمرارية العمل في مختلف الظروف.

وقال جلفار إن التعامل مع القطاع الاجتماعي لا يتطلب جائحة وبائية، فأي تحد يمر به أي فرد أو أسرة هو أزمة، سواء كان طفلاً يحتاج إلى حماية، أو أسرة تعرض منزلها لطارئ، أو أسر نزلاء المؤسسات العقابية، الأمر الذي يعزز أهمية دور الهيئة في العمل لتحسين حياتهم.

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